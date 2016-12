Matthaeus risponde a Podolski: "Inter messa male, magari lì giocherà"

16:38 - Il botta e risposta tra Lothar Matthaeus e Lukas Podolski non accenna a finire. Dopo le accuse dell'ex numero 10 interista "Podolski pensa più a Twitter che al campo" e la risposta del neoacquisto "Proprio lui mi dà suggerimenti", è arrivato il nuovo affondo di Matthaeus: "Con la sua risposta mi dà ragione, non è concentrato. Comunque Serie A e Inter sono messe male, quindi penso possa ritornare utile anche lui alla causa nerazzurra".

Alla causa Podolski non ha contribuito la pronta risposta proprio su Twitter, ma l'ex Arsenal ha mostrato carattere nel rispondere a una bandiera nerazzurra e della nazionale tedesca, che non l'ha presa bene. "Vedete che ho ragione - ha commentato Matthaeus -, non ha la testa sul campo. L'Inter comunque non è più la squadra del passato e anche la Serie A ha perso fascino. Troppi scandali e infrastrutture non moderne. Negli anni '90 Inter e Milan hanno scritto la storia del calcio, oggi i top player giocano in Spagna, Inghilterra e Germania, non in Italia. L'Inter in più in classifica è messa male, quindi immagino che almeno lì Podolski riesca a giocare. Anzi, magari sarà proprio lui a rifarla grande".