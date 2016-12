Matthäus: "L'Inter è una vergogna"

Bordate contro Mancini e Thohir . Un attacco in piena regola firmato Matthäus , che si scaglia contro il modo di operare dell'Inter e la gestione di Shaqiri : "Se non ha la fiducia dell'allenatore, un giocatore non può dimostrare nulla - dice il tedesco al quotidiano svizzero Blick -. Mancini non ha mai avuto fiducia in Shaqiri. Se prendi un giocatore come lui devi farlo giocare". Poi l'affondo: "Tutto questo si inserisce nella mancanza di logica in quello che sta succedendo a Milano da due anni: ciò che accade all'Inter è vergognoso. Così rischia di non vincere per parecchio tempo".

Il tedesco, a proposito della situazione riguardante Shaqiri, è durissimo: "Se non ha la fiducia dell'allenatore, un giocatore non può dimostrare nulla. Mancini non ha mai avuto fiducia in Shaqiri, non lo ha mai aiutato ad adattarsi. Se prendi un giocatore come lui devi farlo giocare, giocare e giocare. Con la sua qualità Shaqiri dovrebbe essere un titolare inamovibile dell'Inter, non ci sono dubbi. Francamente continuo a non capire l'atteggiamento di Mancini, lo voleva e poi non ci punta? Perché? Se fossi un investitore, chiederei conto al mio allenatore del motivo per cui ha fatto una cosa del genere".



Quando poi parla della società, il commento di Matthäus è ancora più pesante: "Tutto questo si inserisce nella mancanza di logica in quello che sta succedendo a Milano da due anni. Ciò che accade all'Inter è vergognoso. Così rischia di non vincere per parecchio tempo".