Matrimonio da re per Vidal e Maria Teresa

17:16 - Il Cile si prepara a festeggiare il matrimonio tra il suo 'guerriero' Arturo Vidal e la compagna Maria Teresa Matus, madre dei suoi due figli. Il centrocampista della Juventus, dopo la Supercoppa italiana contro il Napoli in programma lunedì sera a Doha (Qatar) tornerà a casa, a Santiago, dove il 27 dicembre ci sarà la cerimonia religiosa che lo unirà alla Matus, sposata con rito civile nel 2009.

In Cile, dove Vidal è spesso protagonista della cronaca rosa, parlano di una festa da Hollywood con 500 invitati, tra cui anche il presidente del paese Michelle Bachelet, più il ministro dell’Interno e il portavoce del Governo, oltre a tutti i compagni di nazionale e il c.t. Sampaoli. Non solo invitati ma anche i costi sono finiti fra i rumors gossippari in Cile: 50.000 euro per il pranzo di nozze, oltre 13mila per l’affitto della location, 4000 per le luci, 2000 per l’allestimento della Chiesa, 8000 per le band musicali, 6700 per il vestito della sposa, 400 per la torta. Un matrimonio da re per 'King Arturo'.