Matri punisce il Parma al 93': 2-1 Genoa

22:53 - Il Genoa conquista all'ultimo respiro la vittoria al "Tardini". Contro il Parma finisce 2-1 una partita decisa nel secondo tempo. La squadra di Gasperini va in vantaggio con un gol di Perotti all'8' della ripresa, ma subito dopo resta in dieci per il doppio giallo a Roncaglia. A questo punto gli emiliani aumentano il forcing e impattano il match con un gol di Coda al 21'. Sembra finita e invece Matri al 93' punisce la difesa di casa.



LA PARTITA

Alla vigilia Donadoni aveva lanciato quasi un ultimatum (ai giocatori, non a lui) parlando di gara fondamentale. La squadra lo ha tradito. Lo hanno seguito i giovani come Coda e Mauri, in parte Gobbi e Mirante, poco o nulla tutti gli altri a partire dai registi Cassano e Lodi. E cosi' la partita che doveva essere vinta a tutti i costi si e' trasformata in un sconfitta. E' vero, il Genoa ha siglato la rete della vittoria solo al terzo minuto di recupero della ripresa con Matri che, sino a quel momento, aveva sbagliato di tutto e di più, ma gli emiliani hanno saputo tenere il campo solo per un piccolissima parte della ripresa, dopo il gol del pareggio. Niente di più. La formazione di Gasperini invece, senza eccellere si intende, le sue occasioni le ha create, e per tutta la partita. Ha sciupato tantissimo nel primo tempo, poi è passata in vantaggio con Perotti e, alla fine, quando il Parma ormai non ci credeva più, ha messo a segno il gol del 2-1 finale. Matri protagonista assoluto nel finale come ad inizio gara. Se al 48' della ripresa non sbaglia, ad inizio gara per lui arrivano solo fischi. All'11 l'ex milanista è servito in area da Perotti ma mette incredibilmente a lato. Nel Parma replica Coda, classe '88 e sino a due stagioni fa nei dilettanti. Ci prova tre volte senza fortuna. E allora tocca ancora a Matri che al 41' si fa rimpallare la conclusione da Gobbi. Il numero 32 del Genoa fa ancora peggio poco più tardi con un tiro che si impenna lontano dalla porta. Nel secondo tempo Gasperini cambia assetto alla sua squadra. Edenilson arretra in difesa con Antonini mentre Antonelli ora e' libero di spaziare a centrocampo. Donadoni invece non cambia e continua a soffrire, soprattutto sulle fasce. Al 7' il primo brivido e' per la porta del Parma con Bertolacci che colpisce d'esterno e mette sulla sinistra di Mirante. All'8' arriva il gol del vantaggio ligure. Rincon si sbarazza in mezzo al campo di Lodi (non pervenuto per tutta la gara) e serve sulla destra Perotti, l'argentino si accentra e sul primo palo infila Mirante. Al 16' è ancora Perotti pericolosissimo con un colpo di testa ravvicinato, ma questa volta il portiere avversario e' pronto alla respinta sulla linea di porta. Al 18' l'inatteso pareggio del Parma. Gobbi sulla sinistra passa con un tunnel Rincon, semina Edenilson e crossa al centro. Lì, come sempre, c'è Coda che di petto indirizza in rete. Non elegante, ma efficace. Il gol rinfocola le speranze di vittoria del Parma ma la giornata no di Cassano non aiuta. Lucas Souza al 35' fa la prima, e unica, cosa giusta della partita ma la sua conclusione non è fortunata. Sembra ormai fatta per il pareggio ma nel finale Lucarelli sbaglia un pallone incredibile davanti all'area, Rincon ne approfitta e Matri, tutto solo in area, non può sbagliare e sigla la rete della vittoria. Tre punti pesanti per il Genoa che vola a quota otto. Il Parma invece resta dietro, in coda alla classifica, con tre soli punti.

IL TABELLINO

PARMA-GENOA 1-2

Parma (4-3-3): Mirante 6, Mendes 5, Lucarelli 4,5, Felipe 5,5, Gobbi 6, Lucas Souza 4,5, Lodi 4,5 (9' st Jorquera 6), Mauri 6 (28' st Galloppa sv), Coda 6,5, Cassano 5,5, De Ceglie 5 (14'st Belfodil 5). A disp.: Cordaz, Iacobucci, Ristovski, Rispoli, Santacroce, Mariga, Ghezzal, Pozzi, Palladino. All.Donadoni 5.5

Genoa (4-3-3): Perin 6, Antonelli 5,5, De Maio 6, Roncaglia 5, Sturaro sv (4' pt Antonini 5,5), Rincon 6,5, Bertolacci 6, Edenilson 5,5, Lestienne 6,5 (14' st Izzo 5), Matri 6, Perotti 6.5 (37' st Kucka sv). A disp.: Lamanna, Sommariva, Burdisso, Rosi, Greco, Mussis, Iago, Pinilla. All.Gasperini 6.

Arbitro: Doveri

Marcatori: 8' st Perotti, 48' st Matri (G), 21' st Coda (P)

Ammoniti: Lucarelli, Matri, Gobbi, Antonelli

Espulsi: 10' st Roncaglia (G) per somma di ammonizioni