17:42 - Match point scudetto per la Juventus contro il Sassuolo. Questa sera i bianconeri hanno la grande possibilità di volare a +11 sulla Roma e mettere una seria ipoteca sul quarto titolo consecutivo. I giallorossi hanno alzato bandiera bianca e con la vittoria il campionato sarebbe "chiuso" con dodici partite d'anticipo così da potersi concentrare sulla Champions League. Per questo Max Allegri vuole ad ogni costo i tre punti ("Mi accontento dell'1-0", le parole della vigilia).

Così andrà in campo la formazione migliore possibile - non ci sarà però Buffon colpito da un attacco influenza, al suo posto Storari - e niente turnover come fatto in Coppa Italia contro la Fiorentina che ha portato molte critiche. Con l'esclusione di Caceres, che durante l'allenamento di rifinitura ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra con frattura del malleolo mediale, la formazione è poi praticamente fatta. In attacco riecco Morata a far coppia con Tevez.

Lo scorso anno Allegri fu esonerato dal Milan proprio dopo il ko contro i neroverdi, questa sera sarà tutta un'altra storia. Il livornese potrebbe brindare al suo secondo scudetto da allenatore, ma non si accontenterà: il sogno si chiama Champions League.



LE PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-3-1-2): Storari; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Vidal, Marchisio, Pogba; Pereyra; Morata, Tevez

A disp.: Storari, Rubinho, Barzagli, Ogbonna, De Ceglie, Matri, Sturaro, Pepe, Coman, Padoin, Llorente. All.: Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Buffon, Pirlo, Asamoah, Romulo, Marrone, Caceres

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Vrsaljko, Peluso, Acerbi, Longhi; Biondini, Magnanelli, Missiroli; Berardi, Zaza, Sansone

A disp.: Polito, Pomini, Chibsah, Brighi, Natali, Lazarevic, Bianco, Donis, Fontanesi, Taider, Floccari, Floro Flores. All.: Di Francesco Squalificati: Gazzola (1)

Indisponibili: Pegolo, Terranova, Antei, Cannavaro