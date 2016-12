Massimo Moratti: "Inter e Milan resteranno a San Siro"

Inter e Milan non si muoveranno da San Siro , almeno per il momento. Parola di Massimo Moratti : "Ritengo che pragmaticamente alla fine si arriverà a uno stadio Milan-Inter. C'è sempre la ricerca di fare lo stadio, ma penso che la cosa più comoda e utile sia quella di usare al meglio San Siro. Se qualcuno riesce a fare lo stadio per conto proprio può certamente essere un impianto favorevole economicamente, ma al momento non vedo questa soluzione".

L'ex presidente nerazzurro, che ha parlato all'Expo a margine della cerimonia ufficiale per il national day del Kuwait, interviene anche a proposito del piano da 120 milioni di euro per ristrutturare San Siro: "Penso che sia una cifra adatta". Poche parole sull'ultimo ko della squadra di Mancini contro la Fiorentina: "Non so se sia tornata la vecchia pazza Inter. L'Inter rimane con il suo carattere comunque".