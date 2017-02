Il procuratore sportivo Silvano Martina ha commentato in esclusiva a 4-4-2 di Sportmediaset.it il momento d'oro di Edin Dzeko , capocannoniere della A e in corsa per la Scarpa d'Oro: E' sempre stato forte. Ha avuto difficoltà l'anno scorso per il cambio di campionato, poi con Spalletti ha ritrovato continuità". "In alcune giocate mi ricorda Marco Van Basten - ha proseguito Martina -. L’interesse del Real Madrid? E' già in un grande club".

"La Roma ha una società importante, una tifoseria immensa e non vedo il motivo di cambiare se si sta bene in un posto", ha spiegato Martina, che conosce benissimo Dzeko e suo padre, cui è legato da un rapporto di amicizia di lunga data.



Già dai tempi del Wolfsburg, lo storico procuratore di Gigi Buffon paragonava il bomber bosniaco al Cigno di Utrecht e oggi ribadisce: "E' l'unico che me lo ricorda e in carriera ha fatto già 200 gol. Lui non è una prima punta statica e tradizionale: vaga per tutto il campo, ha classe e lo sta facendo vedere - ha continuato Martina -. Per trovare continuità deve muoversi per tutto il campo, è un altruista che ama fare assist".



Secondo il procuratore, il rendimento di Dzeko nella scorsa stagione è stato condizionato da difficoltà di ambientamento, ma "quest'anno la società gli ha dato fiducia e lui sta dimostrando quello che sa fare. E' un'annata in cui si sta esprimendo bene ma questo è il giocatore che ha acquistato la Roma". "La squadra gioca per lui e Spalletti lo lascia libero di fare il suo gioco e anche nella partite in cui non ha segnato ha giocato benissimo", ha osservato.



Infine una battuta su Gigi Buffon: "Più che dirvi il nome di un mio assistito giovane che esploderà, punto su Buffon: spero che continui a giocare anche dopo i Mondiali del 2018".