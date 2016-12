Marsiglia: ufficiale, Rudi Garcia è il nuovo allenatore

NUOVO DS, C'E' ANCHE SABATINIPotrebbe davvero rimanere disoccupato per poco tempo Walter Sabatini, che ha lasciato la Roma il 7 ottobre. L'ex dirigente giallorosso, infatti, sarebbe nella lista dei papabili ds del nuovo Marsiglia targato Usa. Secondo l'Equipe, Sabatini piace al nuovo proprietario Franck McCourt e sarebbe in corsa per il posto con Monchi, attuale ds del Siviglia, e Damien Comolli, già al Tottenham, al Liverpool e al Saint-Etienne.



Pensa in grande e ha voglia di investire per far tornare agli antichi albori il Marsiglia il nuovo proprietario Franck McCourt. Prima, però, cìè bisogno di un restyling nell'organigramma ed è fondamentale trovare l'uomo giusto a cui affidare il tesoretto da investire nel mercato. Nella short list dell'ex proprietario dei Dodgers c'è anche il nome di Sabatini. Chissà se consigliato da James Pallotta, sta di fatto che McCourt avrebbe apprezzato il lavoro di ricostruzione svolta dal dirigente nella Capitale.



Per il ruolo di ds sembra una corsa a tre, dopo che il Lilla ha soffiato l'ex Monaco Luis Campos. Il favorito è Monchi del Siviglia, legato agli andalusi fino al giugno 2020. In lizza anche Damien Comolli, ex manager generale del Tottenham, ed ex ds di Liverpool e Saint Etienne. La lunga volata è partita, chissà chi la spunterà...