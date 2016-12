Marsiglia, Bielsa si siede sul caffè

17:06 - A rendere amaro il pomeriggio di Marcelo Bielsa, allenatore del Marsiglia, è stato un bicchierino di caffè su cui il Loco, improvvidamente, si è seduto. Nel corso della sfida con il Tolosa, che ha regalato all'OM l'ottava vittoria di fila in campionato, un assistente ha poggiato il caffè su una borsa frigo da cui Bielsa segue le partite. Il tecnico argentino, tornando alla sua postazione, non si è accorto dell'"ospite" e ci si è seduto sopra, compromettendo i pantaloni della tuta. Poi, come impone il suo soprannome, ha dato di matto contro il responsabile del pasticcio GUARDA IL VIDEO