Marotta in esclusiva: "Domani Cuadrado alla Juve"

In esclusiva a Premium Sport, Beppe Marotta ha confermato l'arrivo di Cuadrado alla Juventus: "Abbiamo colto l'opportunità, tutto fatto e speriamo di ufficializzarlo domani. Colpo concordato con Allegri, arriva in prestito secco di un anno". Ora il mercato della Juve non è finito: "Draxler? Trattativa difficile con lo Schalke, ma il mercato è ancora lungo". Inizia il campionato e i bianconeri sono ancora i favoriti? "Abbiamo il dovere di vincere".