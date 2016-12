Marotta: "Galliani profilo adatto alla presidenza di Lega"

" Adriano Galliani ha un profilo che si adatta assolutamente al presidente di Lega Serie A . Ha dalla sua una grandissima esperienza, saggezza e competenza nell'ambito dei diritti televisivi e dal punto di vista sportivo". L'endorsement al dirigente, in uscita dal Milan, arriva da Beppe Marotta durante il convegno sul futuro del calcio nella globalizzazione. "Al momento non c'è una governance che lo aiuta", ha concluso l'ad della Juventus.

LA "BOCCIATURA" DI VENTURA "E' normale che Ventura avendo a cuore le sorti della Nazionale - ha detto Beppe Marotta riguardo alla richiesta del ct alla Lega Calcio di anticipare l'inizio del prossimo campionato a metà agosto - dia dei suggerimenti ma questi suggerimenti cozzano con le attività dei club sia in termini di preparazione estiva, sia in termini di partecipazione alle competizioni. All'interno della rosa della Nazionale comunque ci sono diversi giocatori che provengono da Leghe straniere. Credo ci siano degli impedimenti oggettivi".

LA "PROMOZIONE" DI ADRIANO GALLIANI"Galliani racchiude in sé le caratteristiche più logiche che un presidente di Lega deve avere - ha spiegato Marotta - Non c'è però una governance che lo aiuta. Dobbiamo riunirci in 20 società per decidere e la figura del presidente deve essere accompagnata da un potere di responsabilità e autonomia".