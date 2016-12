Marotta e il futuro di Tevez: "Resta? Lo spero, ma..."

C'è sempre il fattore-Tevez che rende felici, e anche inquieti, gli juventini. C'è lui, l'Apache in cima ai pensieri forti di conquistare Champions e Triplete: Messi e Carlitos a confronto. E c'è il futuro bianconero, in tema attaccanti, che non a caso Agnelli, Marotta e Paratici progettano con grandi nomi. E' appena arrivato Dybala, e l'idea Cavani rimane tale, pur in presenza -al momento- di un no da parte del Paris St Germain. Ma il mercato è lungo, si sa.

Torniamo però a Tevez. E alle parole di Beppe Marotta appena pronunciate al nostro Claudio Raimondi: "Con Tevez ci incontreremo finita la stagione, dopo Berlino. Tocca a lui scegliere, decidere. La Juve è felice di averlo e sarebbe felicissima di trattenerlo. La miglior soluzione è questa. Dopodiché, ribadisco, tocca a lui".

Tocca all'Apache che, in tempi non sospetti, ha già fatto sapere ai dirigenti della Juve che vorrebbe tornare in Argentina, fra la sua gente, i suoi affetti. Con un Triplete alle spalle, sarebbe forse il momento giusto per "staccare" dal fantastico mondo-Juve, perché è stato fantastico per Tevez, e dall'Europa. Non c'entrano i soldi, il Pallone, la fama. C'entra solo il cuore.

La speranza che rimanga c'è, eccome. Il sospetto che se ne vada esiste, eccome. Altrimenti perché Marotta si darebbe tutti questi impegni sul mercato attaccanti?