Marotta contro la Figc per la multa a Lotito 

21:51 - Si riaccende la polemica tra Marotta e Lotito, con la Figc a fare da terza incomoda. Per la frase infelice del numero uno della Lazio ("Con un occhio gioca a biliardo e con l'altro segna i punti...") la federazione ha vietato all'ad della Juve la querela, mentre il presidente biancoceleste è stato punito con una multa di 10mila euro. Decisione che il bianconero ha commentato così: "E' paradossale che una persona offenda un'altra persona e si prenda 10mila euro di multa".

La Figc ha negato l'autorizzazione ad uscire dalla clausola compromissoria per adire le vie legali a Marotta che è rimasto sorpreso: "Sono molto meravigliato perché la questione era strettamente legata a questioni di carattere personale. Pensavo fosse solo una questione formale l'autorizzazione da parte della Federazione. Io se dovessi adire per vie legali normali, e quindi tutelarmi nelle sedi opportune, rischio un anno di squalifica. E questo mi sembra che sia paradossale, ma è la nostra Federazione e quindi bisogna accettare". La vicenda finisce qui? "Non lo so. Adesso valuteremo".