Marotta, c'è una novità: "Pirlo via? Credo di no"

Juventus Museum, cerimonia di consegna dei due trofei vinti: la Coppa scudetto e la Coppa Italia. Poi il via libera a Beppe Marotta che ha raccontato la giornata di calciomercato e quant'altro.

Punto primo, Max Allegri: "Sì, ci siamo incontrati e abbiamo fatto il punto sul mercato e sul suo contratto. A tale proposito: non ci sono problemi sul prolungamento del suo contratto. Allegri è uno dei primi allenatori al mondo e il suo futuro è strettamente legato alla Juventus". Fino al 2017 e anche fino al 2018, questa è la volontà del club.

Il mercato-Juve: "Abbiamo già preso Dybala e Khedira. E dico ai tifosi della Juventus di non aspettarsi grandi nomi: i grandi nomi la Juve li ha già nel suo organico, siamo la squadra campione d'Italia da 4 anni e siamo arrivati alla finale di Champions League. Trattenere i nostri campioni è già un aspetto decisivo".

Appunto. Cominciamo da Tevez: le possibilità che vada via sono sempre molto alte. "E' una sua scelta di vita, e noi la rispetteremo. Non possiamo aspettare più di tanto e il rapporto è fantastico. Caso-Pirlo: E Marotta ha detto: "Pirlo non ci ha manifestato la volontà di volersene andare. E questo è un aspetto importante. Il suo contratto è fino al 2016, la nostra volontà è che lui rimanga. Dopo le fatiche della Nazionale ci farà sapere. Ma ripeto: non ci ha dteto di volersene andare".

Capitolo Morata: "Fino al 2016 resta alla Juventus. I patti col Real Madrid sottoscritti la scorsa stagione sono chiari. Nel 2016 poi valuteremo".

Quanto a Pogba, l'ad bianconero ha detto: "Non ci sono manifestazioni di interesse ufficiale nei suoi confronti e io sono convinto che Pogba voglia restare con noi. Ripeto: il progetto Juve-futuro parte dal presupposto di tenerci stretti i migliori".".