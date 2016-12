Maroni: "Il Milan venduto? Berlusconi mi ha spiegato tutto, ma..."

15:26 - "Berlusconi mi ha detto cosa farà del Milan ma sono muto come un pesce. Scoprirete a fine campionato, credo''. E' quanto afferma a 24Mattino su Radio 24 il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, grande tifoso rossonero: "Gli ho chiesto se vende, lui mi ha risposto, ma mi ha detto di non dire niente, se dico qualcosa tradisco una promessa fatta. Invece posso dire che sono molto contento del progetto di costruire il nuovo stadio al Portello, anche se ci sono proteste come è naturale che sia, ma io sostengo questo progetto".

Questo è quanto riferisce l'Ansa, da Roma, riguardo al tema-base del Milan di questi tempi, panchina di Pippo Inzaghi a parte. Ovvero: Silvio Berlusconi vende il Milan? Maroni riferisce che la verità sarà annunciata a fine stagione. Da quel che risulta, sappiamo che l'idea del presidente è quella di cercare partners per il rilancio del club rossonero: dalla costruzione dello stadio al rafforzamento della squadra e la ricerca di investitori ai quali, comunque, non cedere la maggioranza del Milan, ma solo quote.

Questo è quanto, in un rincorrersi di voci. Una di queste dice che "il Milan è stato venduto", è sui circuiti di un paio di emittenti con autorevoli opinionisti che si espongono in prima persona. Ma non è questa la strada. Anche se le parole del presidente della Regione Lombardia, Maroni, escludono tutto e niente.