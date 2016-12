Mario Suarez, primo giorno in Viola: subito in gol

La prima giornata di Mario Suarez da giocatore della Fiorentina è stata ricca di saluti, d'addio e di benvenuto, ma anche di firme e di minuti spesi in campo. Il centrocampista, neo acquisto della Viola, si è infatti allenato con i compagni (reduci dall'amichevole con il Psg) negli Stati Uniti. E nella prima partitella disputata è subito andato in gol. L'Atletico Madrid aveva salutato il giocatore con un lungo messaggio sul proprio sito, mentre lo stesso centrocampista, prima di apporre la propria firma sul contratto con la Fiorentina, ha dedicato una lunga lettera a tutto il popolo dell'Atletico. In giornata la Fiorentina ha ufficializzato anche l'ingaggio di Gilberto, terzino destro brasiliano che arriva da Botafogo.