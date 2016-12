Mario Suarez a Premium Sport: "Fiorentina come l'Atletico di Simeone"

La Fiorentina vola in campionato e Mario Suarez può diventare sempre più importante nel gruppo di Paulo Sousa: "Essere primi non è una pressione - ha dichiarato in esclusiva a Premium Sport -, ma dobbiamo continuare così se vogliamo restare lì in alto. C'è bisogno di molto lavoro, fiducia e fortuna ma Firenze è un ambiente perfetto". Poi l'elogio a Paulo Sousa: "E' un ottimo tecnico, speriamo di fare come l'Atletico nel 2014".