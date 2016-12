Mario Balotelli è stato operato: torna presto!

Per Balotelli è l'inizio di un nuovo percorso a conclusione di un 2015 davvero terribile (sportivamente): ignorato dal tecnico del Liverpool per sei mesi, ripreso dal Milan per la chance decisiva della sua carriera, un buon inizio a settembre, ma a fine mese dopo Genoa-Milan il ko a causa della pubalgia che da allora non l'ha più abbandonato.

Mario si è sottoposto a sei settimane di cure e terapie che hanno ridotto il malanno, ma non l'hanno risolto. Dopodiché la scorsa settimana la decisione di seguire la strada della possibile operazione. I consulti a Copenaghen e poi in Germania, l'intesa dei medici del Milan con quelli del Liverpool (Balotelli è in prestito ai rossoneri) e ieri il viaggio a Monaco. In una clinica, la dottoressa Ulrike Muschwaeck ha operato Balo secondo la procedura prevista.

Sul pieno recupero e sul ritorno in campo, si si rivede nel 2016. Magari già il 6 gennaio alla ripresa del campionato. Auguri, Mario.