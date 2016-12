Marino: "Balotelli scartato a 13 anni dall'Atalanta"

17:21 - Balotelli poteva essere dell'Atalanta. Ha fare la scioccante rivelazione è stato l'attuale ds dei bergamaschi, Pier Paolo Marino. Il dirigente avrebbe infatti rivelato in una conferenza stampa che quando SuperMario aveva 13 anni fu scartato per motivi disciplinari e l'acquisto del bresciano dal Lumezane non andò per questo in porto: "Aveva risposto male a un arbitro - afferma Marino - e il selezionatore lo escluse dalle scelte".

La storia era già in parte nota: sull'accaduto si era scritto nella biografia di Super Mario "A cresta alta". Marino, ospite alla presentazione del videogioco di simulazione calcistica Football Manager, ha tirato fuori questa vicenda di ormai più di dieci anni fa: "Io non c'ero ancora ma mi hanno raccontato che in occasione di un provino, in cui si disputò una partitella, Balotelli rispose male all'arbitro, che tra le altre cose era anche il selezionatore e fu deciso di non prenderlo. All'Atalanta l'aspetto caratteriale di un giovane calciatore conta di più del gioco e del talento. Certi valori sono importanti anche nel calcio".

NEL 2006 IL BARCELLONA...

C'è un'altra rinuncia cui Mario Balotelli è legato, ed è Barcellona, nientemeno. Accadde nel 2006, Mario aveva solo 16 anni, fu invitato/portato per uno stage nel club catalano che stava per spicare il salto verso la leadership europea (lo allenava Frank Rijakaard), e la prova andò bene. Le doti calcistiche di Balo hanno fatto sempre impressione.

Poi però la dirigenza del Barcellona decise di "bocciare" Mario, ovvero di non ingaggiarlo, pur avendolo visto e ammirato. Perché? Secondo alcune fonti, perché le richieste economiche di chi lo aveva portato lì erano considerate elevate. Secondo altre, perché nelle Giovanili il club voleva solo giocatori catalani (probabile che otto anni fa fosse vero). Fatto è che non se ne fece niente.

Pentimenti del Barcellona? Beh, avevano un certo Lionel Messi, che proprio nell'estate 2006 divenne titolare ed emblema del Barcellona.