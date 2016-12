Marina Berlusconi: "Il Milan? Fase delicata, s'impone il silenzio"

22:53 - "E' una fase molto delicata, si impone il silenzio". Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, ha risposto così a proposito delle trattative in corso per la cessione di una quota del Milan. "Sono state dette tante cose inesatte e non vere: è una fase delicata, il silenzio è d'obbligo", ha aggiunto Marina Berlusconi a margine dell'assemblea di Mondadori a Segrate, altra società della quale è presidente.

Mister Bee? Oppure Mister Lee? I quasi omonimi pretendenti al Milan preparano lo sbarco a Milano. E, da quel che risulta, se la giocano d'anticipo. Bee Taechaubol (cordata thailandese) aveva progettato il suo arrivo domenica, ma dicono che sarà in città già domani. Onde evitare che Richard Lee (gruppo cinese) possa avere una corsia preferenziale visto che il suo approdo milanese è questione di ore. SilvioBerlusconi, ad Arcore, attende: senza fretta.

Mr Bee ha fatto sapere, attraverso una sua portavoce, che vorrebbe fin da subito la maggioranza (il 60 per cento) del club. La strategia dell'attuale proprietà è di cedere il 20 per cento delle quote-Milan, e poi rimandare il passo successivo alla stagione 2015-16 con la cessione (eventuale, non è ancora deciso) della quota maggioritaria.

Mr Lee è atteso nelle prossime ore per un incontro ad Arcore col presidente Berlusconi. La strategia del gruppo cinese è meno pressante, l'ingresso nel Milan sarebbe graduale, il cash proposto sarebbe di 600 milioni (valutazione-Milan di 1000-1100 milioni di euro) e da quanto si dice sarebbe verso mr Lee il gradimento dell'attuale staff dirigenziale.

Su una eventuale terza cordata, al momento, non vi sono certezze. Ovviamente, non sarebbe sgradita.



MARINA BERLUSCONI: "SILENZIO D'OBBLIGO"

E poi, a chi chiede chiarimenti sulla vicenda-Milan, ecco che arrivano le parole di Marina Berlusconi, presidente di Fininvest. "E' una fase molto delicata, si impone il silenzio". Lo afferma rispondendo ai giornalisti a proposito delle trattative, in particolare con la cordata guidata da Bee Taechaubol, per la cessione di una quota del Milan. "Sono state dette tante cose inesatte e non vere: è una fase delicata, il silenzio è d'obbligo", ripete Marina Berlusconi a margine dell'assemblea di Mondadori a Segrate (Milano), altra società della quale è presidente. "Non c'è niente. Non c'è niente da commentare", le uniche parole di Pasquale Cannatelli, amministratore delegato della Fininvest.

CASO-MILAN, NE PARLA L'EQUIPE

Della vicenda-Milan si occupa anche la stampa francese. Dall'Equipe, concentratosi sulla situazione societaria rossonera, arriva una dichiarazione significativa sulla possibile cessione del Milan a Bee Taechaubol. Una fonte vicina al broker thailandese ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Non possiamo ancora dire che firmerà un accordo. E' probabile che Bee si esprima all'inizio del mese di maggio". La fonte riferisce inoltre che Mr. Bee ha firmato un accordo di riservatezza che gli impedisce di parlare fino a che tutto sarà firmato.

FORBES: IL MILAN AI CINESI

A interessarsi da vicino delle vicende societarie, c’è anche Mike Ozanian, giornalista di Forbes, che già il mese scorso aveva mosso molti dubbi su Mr.Bee. Ora, in base ad alcune informazioni finanziarie supplementari che ha ottenuto, Ozanian ha pubblicato un nuovo articolo su Forbes, con il quale spiega che alla fine Silvio Berlusconi venderà il Milan ai cinesi e che Bee Taechaubol sarà solo un piccolo investitore.