Marchisio, test al ginocchio ok: in Champions ci sarà

23:00 - Allarme rientrato: nel giro di qualche giorno Claudio Marchisio potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo e la Juventus lo avrà a disposizione per i quarti di Champions League contro il Monaco. Il centrocampista bianconero, rientrato dalla Nazionale per un infortunio, ha sostenuto e superato alcuni test medici e fisici sulla salute e stabilità del ginocchio. Un sospiro di sollievo per Massimiliano Allegri.

Dopo lo spavento i tifosi della Juventus possono tornare a sorridere, Claudio Marchisio è abile e soprattutto arruolabile. In chiave Champions, vista l'assenza di Pogba, una notizia fondamentale. Passata la paura quindi dopo l'infortunio occorsogli in nazionale che aveva fatto gridare alla stagione finita e al lungo stop per la lesione del crociato anteriore del ginocchio destro, con tutte le polemiche del caso tra la Juventus, Figc e Conte. Tanta polvere per nulla, si potrebbe dire.

I test a cui è stato sottoposto il centrocampista sulla stabilità del ginocchio hanno dato esito positivo e dopo qualche giorno di riposo Marchisio potrà tornare ad allenarsi a pieno regime con i compagni in vista del doppio impegno di Champions contro il Monaco.