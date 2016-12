Marchisio, messaggio a Rihanna e maglia in regalo

Continua il recupero di Claudio Marchisio dopo l'infortunio al ginocchio. Una fase di riabilitazione che gli impedisce di partecipare al concerto di Rihanna al Pala Alpitour. Un vero cruccio per il centrocampista, che però ha deciso di mandare un messaggio speciale alla cantante su Instagram, con tanto di maglia autografata con dedica: "To Riri with love".



"Riri, sono davvero dispiaciuto di non poter partecipare al tuo concerto a causa di motivi medici, ma sono sicuro che sarà uno show magnifico e che tu adorerai la mia gente di Torino, quella che mi fa sentire speciale ogni volta che entro in campo. Ti prometto che la prossima volta ci sarò".