Marchisio: "A Monaco senza paura"

La squadra di Allegri è in un ottimo momento di forma: "Siamo formidabili come loro per la crescita fatta in questi anni e per quello che stiamo facendo quest'anno, dopo un inizio di stagione che sappiamo come è stato. Arrivando ora con una serie di vittorie importantissime e avendo raggiunto di nuovo il primo posto in campionato".



All'Allianz Arena servirà un'impresa dopo il 2-2 dell'andata: "E' una partita molto molto difficile, per noi. Perchè comunque, anche se abbiamo recuperato un risultato importante, sappiamo che non sarà facile. Perché quei due gol fuori casa del Bayern sono sicuramente un vantaggio importante".



Buffon e Dybala stanno trascinando i bianconeri: Gigi è importantissimo non solo in campo, ma anche negli spogliatoi come calciatore, come capitano e come uomo. Questo record arriva meritatamente per una persona che lo dimostra tutti i giorni, con la professionalità e la voglia di migliorarsi sempre. Paulo, invece, ha iniziato questa stagione segnando subito in Supercoppa, però ha avuto un momento non di difficoltà, ma di ambientamentro e di crescita. Soprattutto per il periodo in cui la squadra non andava bene. Giocava di meno e sicuramente molti si chiedevano se era all'altezza della Juventus. Man mano che passavano i mesi lui ha lavorato bene e con serietà, come lo sta dimostrando anche ora che sta facendo grandi cose. Non mi sorprende".