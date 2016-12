Marassi "quasi agibile": Genoa-Empoli si giocherà

17:24 - E' quasi certo che il posticipo della 7.a giornata di serie A tra Genoa e Empoli, previsto per lunedì sera, si giocherà regolarmente. L'alluvione abbattutasi sulla Liguria aveva colpito anche lo stadio Ferraris, mettendo a rischio l'incontro, ma l'emergenza sembra essere rientrata. "Sono ottimista - ha detto il dirigente del Consorzio Stadium, Roberto Cazzullo - . Stiamo lavorando e tutto dovrebbe andare a buon fine".

I danni causati dal nubifragio hanno interessato in particolare le aree degli spogliatoi e della sala stampa, che si trovano sotto il settore Distinti. Cazzulo assicura: "Stiamo ripristinando tutto, spogliatoi compresi, dove entro domani pomeriggio dovrebbero essere pronti anche gli arredi necessari. I tecnici sono al lavoro anche per gli ultimi cablaggi e per poter ripristinare il servizio regolare".