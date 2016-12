Maradona stronca Messi: "Pallone d'oro a Neuer"

23:53 - Anche Diego Armando Maradona vota Manuel Neuer, il portiere della Germania campione del mondo. Intervistato nel corso di una trasmissione radiofonica cubana, il Pibe de oro ha voluto dire la sua sul prossimo Pallone d'oro, che sarà assegnato il 12 gennaio a Zurigo. "Per me Neuer ha più meriti - l'inequivocabile giudizio della leggenda argentina -. Credo che Cristiano Ronaldo e Messi si siano presi una pausa".

Stroncatura, dunque, per l'argentino del Barcellona, che Maradona fino ad ora aveva sempre portato in palmo di mano. Giudizio comunque opinabile quello di Maradona, visto che Ronaldo e Messi nell'anno solare 2014 hanno messo a segno la bellezza di 105 reti in due: proprio di anno di pausa non si può parlare. Ma per il Pibe de oro, si sa, è il Mondiale che conta. E in Brasile ha vinto Neuer con la sua Germania.