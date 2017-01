Maradona, stoccata a Higuain: "Fa gol, ma con i piedi..."

Dal suo arrivo in Italia, Maradona non perde occasione per lanciare una stoccata a Higuain, reo a suo avviso di aver tradito Napoli andando alla Juve. "Il Pipita non è della categoria di Messi e Dybla - ha detto durante la premiazione a Palazzo Vecchio -. Continuerà a fare gol, ma la palla tra i piedi lui la tiene solo così così. Dico quello che vedo".



Ma l'omaggio della Figc per Diego è anche l'occasione per andare indietro con la memoria e insieme pensare anche al futuro. "Ricordo ancora quando a Napoli ho vinto lo scudetto dell'86 e tutta la città si è colorata di azzurro - ha spiegato -. C'era simbiosi totale tra me e tutta la città". "Oggi essere qui in mezzo a tutti questi campioni del passato mi fa sentire a casa, in mezzo al calcio, ci sono persone che hanno fatto felici in qualsiasi maniera i loro tifosi per come hanno giocato a pallone e questo mi fa molto piacere, essere qui con loro è un onore", ha continuato. "A proposito di Napoli ho incontrato il presidente anche ieri, ci siamo parlati su alcune cose - ha aggiunto Maragdona, parlando della possibilità di lavorare col Napoli -. Adesso mi ha invitato alla partita contro il Real Madrid, continueremo a confrontarci e vedremo che cosa si potrà fare per Napoli in Italia e nel mondo".



Poi qualche parola su Sarri: "Ho già detto che sul mister mi ero sbagliato, io avevo detto quello che pensavo dopo lui ha cambiato la squadra, ha fatto bene e io ho riconosciuto il mio errore. Un allenatore può non far funzionare una squadra di calcio poi prenderne un'altra e farla diventare grande. Sarri a Napoli sta facendo cose incredibili, questa squadra mi piace". Infine una stoccata anche alla Juve: "Peccato che sia sempre troppo lontana in classifica, mi è piaciuto che abbia perso qui a Firenze".