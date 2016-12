10 febbraio 2015 Maradona si fa un lifting facciale Un sito argentino mostra le immagini di un'ex Pibe de oro ringiovanito accanto alla fidanzata Rocio Oliva Tweet google 0 Invia ad un amico

19:38 - Anche Diego Maradona non resiste al ritocchino. L'ex Pibe de oro si sarebbe infatti sottoposto a un lifting facciale per ritrovare un aspetto più giovane. Ad affermarlo il sito argentino 'Primicia Ya', che pubblica immagini recenti di Maradona in compagnia della fidanzata Rocio Oliva. E in effetti le fotografie mostrano un cambiamento evidente nei tratti del viso dell'ex campione. Maradona e Oliva si trovano a Cuba.

A Cuba l'ex allenatore della nazionale argentina registrerà insieme al giornalista Victor Hugo Morales nuove puntate del programma sportivo 'De Zurda' promosso dalla rete statale venezuelana Telesur.