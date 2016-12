Maradona si candida alla presidenza della Fifa

Diego Armando Maradona correrà per la presidenza della Fifa. Ad annunciarlo via Twitter è stato Victor Hugo Morales, lo storico telecronista che immortalò il "gol del secolo" del pibe de oro a Messico '86. Il giornalista, grande amico di Diego, ha spiegato: "Ci siamo sentiti e mi ha chiesto di rendere pubblico il fatto che si candiderà come presidente. Se tra i candidati ci sono Platini e Figo perché non ci può essere Maradona?".