Maradona shock: botte alla ex compagna

13:26 - Sempre sopra le righe. In campo e fuori. Diego Armando Maradona è finito nuovamente nei guai. Un video diffuso da "Canal 13TV" mostra infatti l'ex Pibe de Oro che aggredisce la sua ex compagna, Rocio Oliva. Nelle immagini si vede Maradona probabilmente ubriaco che si alza barcollante dal divano con un bicchiere in mano e che colpisce la donna senza motivo. Il video parla da solo. L'ennesima follia di Diego.

Nelle immagini Maradona si avvicina minaccioso all'ex e la colpisce. La donna alza la voce e gli chiede di smettere, poi il video si interrompe bruscamente. Al momento non è ancora chiaro a quando risalga la clip ripresa dalla Rocio, ma Diego ha già provveduto a smentire tutto, cercando di ridimensionare l'accaduto: "Abbiamo avuto una discussione perché lei era sempre attaccata al cellulare. Gliel’ho strappato di mano e l’ho buttato via, ma giuro che non ho mai alzato le mani su di lei".