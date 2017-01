Maradona ha spiegato su Facebook le sue scelte: "Questa è la nazionale argentina che ho assemblato in base ad una lista selezionata da alcuni giornalisti argentini. Ho scelto quelli che, secondo me, sono stati i migliori. Ma in due posizioni non sono riuscito a decidermi. In quella della mezzapunta: per me Messi è un fenomeno, ma Caniggia ce l'ho nel cuore. E in quella del centravanti: perché Kempes ci regalò il mondiale del 1978, ma Batistuta è stato incredibile, perché non ho mai visto nessun altro calciare un pallone con così tanta potenza. Spero che vi piaccia".