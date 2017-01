Maradona, ritorno da re a Napoli

E' un amore che non è finito, che non potrebbe finire. E allora non stupisce affatto la grandissima accoglienza per Diego Armando Maradona a Napoli, nel giorno del suo ritorno nella città in cui ha vinto ed emozionato. Il Pibe de Oro, che lunedì parteciperà a uno spettacolo celebrativo dei 30 anni dal primo scudetto della squadra azzurra, è stato festeggiato da oltre 500 tifosi impazziti che gli hanno dedicato il famoso coro "O mamma, mamma, mamma...", cui Maradona ha risposto con baci, mani battute sul petto e un eloquente "vi amo".