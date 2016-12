Maradona operato allo stomaco, sta bene

Diego Armando Maradona si è sottoposto ad un intervento chirurgico per la sostituzione di un bypass gastrico a Maracaibo, in Venezuela. L'operazione, secondo le fonti mediche, ha avuto esito positivo e l'ex fuoriclasse del Napoli dovrebbe restare nella clinica Falcon per 10-12 giorni. Maradona era stato operato nel 2005 in Colombia per l'applicazione del bypass che gli ha permesso la riduzione dello stomaco. "Cammina e sta bene", hanno detto i medici.