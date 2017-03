Maradona, nuovo incarico in Cina: promuoverà il calcio in Oriente

Maradona ambasciatore del calcio. Non per il Napoli, come si era vociferato nell'ultimo periodo, bensì per la Cina, dove "El Pibe de Oro" avrà il compito di promuovere lo sport nel quale sono stati effettuati cospicui investimenti, per una vera e propria rivoluzione culturale. É stato lo stesso campione argentino ad annunciarlo sulla propria pagina Facebook: "Sarò eternamente grato per questa opportunità".