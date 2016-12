Maradona nei panni di Dio... per spot

Diego Maradona nei panni di Dio. E' la trovata di una nota birra messicana (la Tecate), che ha ingaggiato l'ex Pibe de Oro per uno spot. Maradona si palesa a un moderno Noè chiedendogli di costruire una speciale "arca" che salvi il mondo: uno stadio. "Soltanto l'amore per il calcio può salvare il mondo" le sue parole in abito bianco. Nella pubblicità compaiono gli juventini Barzagli, Evra, Alex Sandro e Padoin, oltre ad altre stelle del calcio internazionale.