Maradona: "Napoli, vinci e torno da te! L'avversario è la Juve"

Ieri il messaggio di complimenti subito dopo il successo col Frosinone. Subito la risposta del presidente De Laurentiis e l'invito a lavorare assieme. Oggi, attraverso il portale Canchallena, ecco nuove parole d'amore per il Napoli da parte di Maradona: “Se Napoli è felice, lo sono anche io" ha dichiarato il Pibe de Oro. "Mi fa molto piacere che gli azzurri abbiano raggiunto il primo posto a fine girone d'andata. L'avversario da battere per lo scudetto resta la Juve. Se vinciano torno a festeggiare".

Una promessa che tutti i tifosi nel Napoli sperano possa chiaramente avverarsi. Ventisei anni dopo l'ultimo scudetto, targato ovviamente Maradona. Una squadra quella di allora guidata dalla classe ineguagliabile dell'argentino, un gruppo quello di oggi che vive sullo stato di grazia di Higuain. Non il solo, però, a essere decisivo: "Il ritorno di Reina è stato importante - ha continuato Maradona - poi ci sono Koulibaly e Albiol che stanno facendo un ottimo lavoro. Se il Napoli vince il tricolore vengo in elicottero in città e festeggio come un tifoso".