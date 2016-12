Maradona, messaggio d'amore ai tifosi e a De Laurentiis: "Voglio Napoli"

Dal 5 luglio del 1984 sono trascorsi 32 anni, ma Diego Maradona non dimentica la prima volta che è entrato al San Paolo davanti a 80mila persone in delirio. E per ricordare l'anniversario il Pibe de Oro ha postato sul suo profilo Facebook una foto di quella straordinaria accoglienza accompagnata da un messaggio d'amore forte e chiaro rivolto ai tifosi azzurri e forse anche al presidente De Laurentiis: "1984-2016. Voglio Napoli".