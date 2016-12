Maradona: "La 10 a Insigne? No, è mia e non si tocca"

Lorenzo Insigne merita la maglia numero 10 di Maradona? Diego non ci sta e da Dubai, dopo gli apprezzamenti all'esterno del Napoli, è stato chiarissimo: "No, è mia e non si tocca". Il Pibe de Oro l'ha indossata dal 1984 al 1991 conquistando due scudetti oltre una Coppa Uefa, una Supercoppa e una Coppa Italia. Nessuno dopo di lui l'ha mai più messa. E anche lo scugnizzo è destinato a non averla sulle sue spalle. La 10 non si tocca.