Maradona intona l'inno della Lazio

Simpatico siparietto di Diego Armando Maradona, che si trova a Roma per partecipare all'evento di beneficenza "Uniti per la Pace", la seconda partita benefica di calcio promossa da Papa Francesco, il cui incasso andrà a favore dei terremotati del centro Italia. L'ex fuoriclasse argentino, ospite a Formello, ha intonato l'inno della Lazio. ""Lazio vola, Lazio tu non sarai mai sola..." e poi è scoppiato a ridere.