Maradona incontra suo figlio: a cena insieme dopo 30 anni

A cena insieme per la prima volta dopo 30 anni. Diego Armando Maradona ha incontrato suo figlio, riconosciuto solo nel 2007, Diego Maradona Jr in Argentina, a Nordelta, e si è fatto fotografare mentre lo abbracciava. L'ex Pibe de Oro vuole costruire un rapporto che non c'è mai stato. Con loro anche l'attuale compagna dell'ex numero 10 Rocio Oliva, mentre la stampa argentina specifica che non erano presenti gli avvocati.



Diego Maradona Jr è nato il 20 settembre 1986 a Napoli da Cristiana Sinagra, ma il Pibe de Oro non l'aveva riconosciuto perché impegnato in un'altra relazione. Il primo incontro tra padre e figlio solo nel 2003 a Fiuggi durante una gara di gol, dieci anni dopo che un tribunale aveva riconosciuto l'effettiva paternità del fuoriclasse argentino.