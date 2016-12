Maradona in tribuna a Dubai "a vedere il grande Francesco"

C'era anche Diego Maradona in tribuna a Dubai ad assistere all'amichevole della Roma contro l'Ah-Ahly, persa per 4-3 dai giallorossi di Spalletti. L'ex Pibe de oro ha reso omaggio a Francesco Totti attraverso la sua pagina Facebook: "A vedere il grande Francesco Totti dal vivo", il suo commento con tanto di foto della partita. Maradona e Totti non si sono incrociati: l'argentino ha lasciato lo stadio 5 minuti prima del fischio finale.