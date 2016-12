Maradona: "Ho smesso di drogarmi da 12 anni"

Diego Armando Maradona ha usato i social per aprirsi ai tifosi. In un video pubblicato su Facebook, il Pibe de Oro ha mostrato la sua villa di Dubai e poi, in piscina, ha giurato: "Sono quasi 12 anni che ho smesso con la droga perché non mi lasciava svegliare come mi sveglio oggi". Maradona ha poi aggiunto: "Ho scelto una vita pulita per i miei figli. Anche per quelli futuri: non ho ancora chiuso la fabbrica...".