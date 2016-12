Maradona fermato all'aeroporto: passaporto falso

Nuovo inconveniente per Diego Armando Maradona, che la scorsa notte è stato bloccato dalla polizia all'aeroporto di Buenos Aires. Secondo quanto riferito dalla stampa argentina, il Pibe de oro era in partenza per Dubai accompagnato dalla fidanzata Rocio Oliva ma, al momento di presentare i documenti, sarebbe stato fermato dalla polizia di frontiera in quanto in possesso di un passaporto falso, in quanto risultava rubato.