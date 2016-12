8 giugno 2015 Maradona e il dopo-Blatter: "Sarò vicepresidente della Fifa" Dieguito: "Se vincerà Ali ben, io potrei essere uno dei suoi vice". Attacca Figo, e parla di Platini

Diego Armando Maradona vicepresidente della Fifa. Possibile che accada. E chi lo dice, ovviamente, è lui l'intramontabile Dieguito, nemico fra i più strenui di Joseph Blatter. E ora che ha vinto la sua "partita", con le dimissioni del gran capo della Fifa e in attesa delle elezioni, dalle colonne di As Maradona dice che "se Ali ben el Hussain vincerà le prossime elezioni, io posso diventare vicepresidente". Ali ben, principe giordano e vicepresidente in carica della Fifa, è stato il rivale di Blatter nelle ultime elezioni che hanno visto prevalere il colonnello svizzero, costretto poi alle dimissioni 96 ore dopo il voto. Su Ali ben sono confluiti i consensi dell'Uefa e in vista del prossimo turno elettorale (dicembre, dicono) è ancora lui il candidato designato, ma c'è anche la possibilità che sul gradino più alto della Fifa salga Michel Platini.

La corsa elettorale è ancora lunga, e la corsa di Diego Maradona al momento sembra molto personale. L'auto-candidatura alla vicepresidenza della Fifa, comunque, è il linea con la corsa del calcio mondiale di dare la poltrona di dirigenti ai grandi calciatori del passato. Platini ci è riuscito in Europa, Maradona -seppure da vice- può farcela anche lui.

Ma non è tutto. Parlando ai microfoni di America tv, Maradona aggiunge: "Se arrivo alla Fifa, ripuliamo tutto. Perché Blatter ha rinunciato? Perché ha paura dell'Fbi e della Polizia svizzera, ha paura che lo ammanettino alla Fifa".

E poi va all'attacco di Michel Platini: "A Dubai mi ha confessato di aver 'sistemato' 167 partite". Poi chiarisce: "Non ho mai accusato Platini di aver sistemato 167 partite. La verità è questa...".

E su Figo, candidatosi alla Fifa: "Prima lo rispettavo, poi mi sono reso conto che è meno affidabile di Bernardo, l'amico di Zorro". E alla Fifa, Maradona che cosa vuole essere? "Non andrei lì con sete di rivincita, ma con l'idea di costruire campi di calcio, dall'Argentina all'Africa".

LA PRECISAZIONE SU PLATINIE' arrivata la correzione circa la frase di Maradona su Platini. Stefano Ceci, assistente di Diego Armando Maradona, ha precisato quanto segue: "In un incontro avvenuto alla fine del mese di dicembre 2013 a Dubai, Michel Platini aveva manifestato il suo rammarico e le sue paure perché era venuto a sapere da fonti confidenziali che vi erano state numerose combine per modificare il risultato di alcuni incontri di calcio in diversi paesi Uefa, di cui lui è il presidente. Platini disse a Diego Maradona che era molto dispiaciuto e intimorito per quello che gli era stato appena riferito. Questa è la notizia, il resto è solo frutto di chi vuole a tutti i costi infangare il nome di Maradona e provare a metterlo contro lo stesso Platini".