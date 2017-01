Maradona: "Icardi è un traditore e pagherà"

Un'intervista lunga un'ora e Diego Armando Maradona ha raccontato tutta la sua vita a Maurizio Costanzo su Canale 5. L'ex Pibe de Oro non si è nascosto e ha parlato liberamente dei suoi problemi con la cocaina ("Ho iniziato a Barcellona a 24 anni, ora non mi drogo da 13 anni") e Equitalia ("Non è giusto che non possa fare niente in questo Paese"). Poi ha attaccato nuovamente Icardi, colpevole di aver rubato la moglie Wanda Nara all'amico Maxi Lopez: "È un traditore e pagherà nella vita. Sul campo segna, ma non sempre. Batistuta è dieci volte lui".