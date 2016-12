Maradona difende Messi: "Erano gli altri che non correvano"

Il migliore di tutti i tempi scende in campo per difendere il suo erede. In un'intervista a Olé, Diego Armando Maradona prende le difese di Leo Mess i , travolto dalla critiche dopo la mancata vittoria della Copa America. "Non ha ucciso né stuprato nessuno - ha detto - Il Cile è stato superiore, ha avuto più determinazione, mentre alcuni giocatori dell'Argentina camminavano. L''Argentina non può perdere neppure a bocce con il Cile".

Maradona va all'attacco senza peli sulla lingua: "Il Cile è stato superiore - l'analisi dell'ex ct - ha avuto più determinazione, mentre alcuni giocatori dell'Argentina camminavano. E non parlo di Messi. Lui continua a essere il fenomeno di sempre. Quello che non ha fatto l'Argentina è attaccare: abbiamo una squadra che attacca, ma se sono gli altri ad attaccare te, devi avere un piano B".



La difesa nei confronti di Messi è totale, come le marcature che subiva lui quando giocava e deliziava i tifosi di Napoli e Argentina. "È logico attaccare Messi, è facile. Abbiamo il migliore del mondo che fa quattro gol con la Real Sociedad, poi viene qui e non tocca palla, voi dite. Però, porca miseria, siete argentini o svedesi?. Bisogna trattarlo come tutti: vanno bene quelli che lo criticano affinché migliori, ma non esiste fare un sondaggio per vedere se deve giocare in Nazionale oppure no. Piuttosto dovremmo cambiare presidente: non bisogna essere estremisti, ma neppure abituarsi ad arrivare sempre secondi".



L'ex Pibe se la prende anche con chi compila i calendari: "I calendari complicano il lavoro. L'ho provato sulla mia pelle. Io ero un commissario tecnico, non un allenatore. Martino deve trovare il modo di riuscire ad allenare i giocatori".