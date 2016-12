Maradona contro Blatter: "La Fifa, parco giochi dei corrotti"

In una lettera aperta pubblicata oggi dal Daily Telegraph Diego Armando Maradona torna ad attaccare, ancor più duramente che in precedenza, Joseph Blatter. L'occasione per la nuova offensiva sono le imminenti elezioni (29 maggio) per il rinnovo della presidenza della Fifa, che l'attuale n.1 si accinge a vincere per la quinta volta di fila.

"Un lungo regno al vertice del calcio mondiale che - scrive Maradona - ha trasformato la Fifa "in un parco giochi per i corrotti", "una disgrazia, una vergogna dolorosa per tutti quelli che amano il calcio".

"L'idea stessa di un quinto mandato è un'assurdità nel 2015, non è accettabile in nessuna nazione democratica, o alle Nazioni Unite o in qualsiasi altra organizzazione internazionale - l'indignazione di Maradona -. Ma per qualche motivo per la Fifa è ok. Abbiamo un dittatore a vita".

Quindi l'affondo diretto a Blatter ("lo chiamo l'uomo di ghiaccio perché manca di visione e passione") da parte dell'ex pibe de oro. "Quando chiedo perché così tante persone credono nella rielezione di Blatter, la risposta è sempre la stessa. Perché ha ottenuto il sostegno con anni di potere anti-etico, favori e finanziamenti".

La lettera si chiude con un appello per una ribellione a Blatter, colpevole di "una storia che ha causato divisioni e nascosto i fallimenti", oltreché di accuse di corruzione. "Perché accettiamo passivamente questa corruzione? Ora basta, vogliamo indietro il nostro gioco", la chiusura di Maradona.