Maradona con AdL: "Napoli merita rispetto: Platini e Blatter se ne vadano" 

19:12 - Maradona al fianco di De Laurentiis. Il numero 10 azzurro si scaglia infatti contro Platini e Blatter: gli errori arbitrali a sfavore del Napoli nella partita di Europa League contro il Dnipro hanno fatto infuriare l'argentino: "Mi trovo d'accordo col presidente: ho visto la partita ed è inconcepibile che a livelli professionistici così alti si debbano ancora vedere simili errori che compromettono seriamente una partita dell'importanza di una semifinale di Europa League. Platini e Blatter se ne vadano".

"Pienamente d'accordo su di un aspetto: arrivata l'ora che personaggi come Blatter e lo stesso Platini si facciano da parte, se non sono in grado di gestire una simile situazione, tra l'altro a danno di una importante società e di tifosi appassionati quelli del Napoli, vadano via" ha continuato Maradona. "Nelle teste di Platini e Blatter c'è l'intento di fare il bello e il cattivo tempo. È arrivata l'ora di dare un cambio al vertice perché la gente è stanca di essere presa continuamente in giro. Al presidente del Napoli auguro di cuore che riesca a superare il Dnipro e riportare il Napoli dopo tanti anni in finale di Europa League. Perché il Napoli, ma soprattutto i tifosi e la città, meritano il rispetto di tutti".