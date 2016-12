Maradona, compleanno triste: "Il mio Napoli avrebbe vinto 4-0"

Dalla sua casa di Dubai, in occasione del suo 56esimo compleanno, Diego Armando Maradona ha diffuso sul proprio profilo Facebook un video-messaggio di ringraziamento per gli auguri ricevuti. E ha regalato frecciate a tutti: "Sono triste perché il Napoli ha perso. Ma vi assicuro che questa non è vera Juve , col mio Napoli avremmo vinto 4-0". Poi su Higuain? "Non mi importa quello che ha fatto? Io non ho mai tradito la maglia del Napoli".

IL VIDEO SU FACEBOOKIl primo ringraziamento è per i tifosi e per i tantissimi messaggi di auguri. Maradona ha posato nella sua casa con i suoi cari, compreso Diego junior. "Ringrazio tutti, in particolare i tifosi napoletani, per i vostri pensieri e per il vostro affetto".



Poi il messaggio si sposta sull'aspetto sportivo: "C'è tristezza perché il Napoli ha perso. Noi a questa Juve avremmo fatto quattro gol. Se non ci credete, chiedetelo ai vostri papà. Questa Juve non è quella che giocava contro di noi".



Infine la conclusione su Higuain: "Io non tradisco, non mi importa cosa ha fatto il Pipita. Lui continui per la sua strada. Io non ho mai tradito la maglia del Napoli, il mio cuore è napoletano".