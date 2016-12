Maradona, che gaffe: pisolino durante il discorso del presidente del Venezuela

13:59 - Diego Maradona, che gaffe... L'ex Pibe de oro, a Caracas per partecipare alle celebrazioni militari per il 190° anniversario della battaglia di Ayacucho, che sancì la fine del dominio spagnolo in Sudamerica, si è addormentato durante il discorso del presidente venezuelano Maduro. Ci ha pensato il suo vicino di posto, con un tocco con il gomito, a svegliarlo. Maradona, definito dallo stesso Maduro "un ribelle e rivoluzionario che è stato un fenomeno anche nel campo delle idee", ha aperto gli occhi, si è alzato e ha risposto agli applausi dei presenti.