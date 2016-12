Maradona boccia Sarri: "Non è tecnico per Napoli vincente"

Diego Armando Maradona boccia in maniera decisa Maurizio Sarri e attacca il presidente Aurelio De Laurentiis per avergli affidato il Napoli. "Non so cosa sia successo in estate ma Benitez costituiva una garanzia per la squadra. Io rispetto Sarri ma non è il tecnico giusto per un Napoli vincente. A Sarri gli hanno fatto un regalo di compleanno grandissimo. Io avrei tenuto Benitez", ha detto a Piuenne. Il Pibe, in collegamento da Dubai, ha sottolineato: "Questo Napoli mi ha fatto ricordare il mio primo Napoli, quando lottavamo per evitare la retrocessione e questa è la mia grande paura. I due punti in tre partite mi sembrano meritati, perchè il Napoli ha giocato delle partite che mi hanno spaventato: non ha gioco, non ha una difesa che dia tranquillità per poter sognare in grande. Così non arriva neanche a metà classifica".